Filiale in Strausberg - Spektakulärer Sparkassen-Einbruch: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Di 29.04.25 | 16:00 Uhr

dpa/Simone Kuhlmey Antenne Brandenburg | 29.04.2025 | Martina Rolke | Bild: dpa/Simone Kuhlmey

Ein mutmaßlicher Millionendieb ist in Berlin gefasst worden: Der Mann soll an Einbruch in Strausberger Sparkassenfiliale 2023 beteiligt gewesen sein. Dabei wurden Geld und Wertgegenstände im Wert von über 12 Millionen Euro geklaut.

Zwei Jahre nach einem groß angelegten Einbruch in eine Sparkassenfiliale in Strausberg (Märkisch-Oderland) hat die Polizei einen Verdächtigen in Berlin gefasst. Ein Haftbefehl gegen den 23-Jährigen wurde vollstreckt. Der Verdächtige wurde am frühen Dienstagmorgen in Berlin von einem Großaufgebot der Polizei, bestehend aus Beamten aus Brandenburg, Berlin und einem Spezialeinsatzkommando, verhaftet. Bei der Festnahme wurden Beweismittel in seiner Wohnung sichergestellt, die nun weiter ausgewertet werden müssen.

Filmreifer Bruch an Ostern 2023

Der Einbruch ereignete sich am 10. April 2023, als mehrere Täter in den Tresorraum der Sparkasse in Strausberg eindrangen. Sie brachen hunderte Kundenschließfächer auf und entwendeten Bargeld und Wertgegenstände im Gesamtwert von mehr als 12 Millionen Euro. Mit der Beute flohen die Täter unerkannt. Trotz intensiver Ermittlungen konnte die Polizei den Fall zunächst nicht aufklären. Im Zuge der Ermittlungen wurde der nun festgenommene 23-Jährige ins Visier genommen, gegen den das Amtsgericht Frankfurt (Oder) im März einen Haftbefehl auf Antrag der Frankfurter Staatsanwaltschaft erlassen hatte.

Mitte April 2025 veröffentlichte die Polizei ein Blitzerfoto des Fluchtfahrzeugs und bat um Hinweise. Das Foto zeigt zwei maskierte Täter. Ob es sich bei dem Verhafteten um einen der auf dem Blitzerfoto abgebildeten Personen handelt, ist bislang unbekannt. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) gab auf rbb-Anfrage keine weiteren Details zu den laufenden Ermittlungen bekannt.