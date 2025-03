Fortbestand des "Creative-Open-Labs" an der BTU vorerst gesichert

Das "Creative-Open-Lab" (Colab) der BTU Cottbus-Senftenberg (Spree-Neiße) bleibt auch nach dem Auslaufen der bisherigen Fördergelder bestehen – wenn auch zunächst eingeschränkt. Das teilte der Vize-Präsident für Forschung und Transfer der BTU, Michael Hübner, dem rbb am Montag mit.

"Wir haben verschiedene Optionen geprüft, darunter die Übernahme durch einen wirtschaftlichen Partner oder eine vorläufige eingeschränkte Weiterführung durch die Fachabteilung der BTU", erklärte Hübner. Um den Betrieb des "Colab" fortzuführen, übernehme die BTU nun vorerst die Finanzierung und sichert so zunächst den Zugang für Startups und mittelständische Unternehmen. In der Zwischenzeit will die BTU eine Lösung für die Finanzierung finden, um den Zugang zum Makerspace auch langfristig wieder erweitern zu können, wie es hieß.