Do 17.04.25 | 15:07 Uhr

Vorsicht beim Fotografieren von Brücken, Kraftwerken und Flughäfen in Polen: Eine neue Verordnung verbietet Aufnahmen vieler solcher Objekte. Es drohen Geldstrafen von mehreren Tausend Euro.

Polen stellt das Fotografieren militärischer Anlagen und anderer kritischer Infrastruktur ohne spezielle Genehmigung unter Strafe. Eine entsprechende Anordnung des Verteidigungsministeriums tritt an diesem Donnerstag in Kraft, wie die Nachrichtenagentur PAP meldete. Das EU- und Nato-Land will sich damit besser gegen Spionage schützen.

Bei Zuwiderhandlung drohen Beschlagnahmung der Film- oder Fotoausrüstung, bis zu 30 Tage Haft und Geldstrafen bis zu umgerechnet 4.700 Euro.