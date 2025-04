Das Landgericht Frankfurt (Oder) hat am Freitag eine Frau aus Fürstenwalde (Oder-Spree) wegen schwerer Brandstiftung zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt. Mit den Bränden wollte die 30-Jährige Aufmerksamkeit auf sich ziehen, so das Gericht in seiner Urteilsbegründung.