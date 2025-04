Die Vorbereitungen für die Sommersaison in den Berliner Bädern sind angelaufen. Nach Angaben der Berliner Bäder-Betriebe öffnet am 30. April als erstes das Prinzenbad in Kreuzberg für Gäste.

Am 1. Mai folgen dann die Sommerbäder am Insulaner, am Olympiastadion und in Wilmersdorf sowie das Strandbad Wannsee.

Wegen Sparvorgaben im Landeshaushalt werden viele Außenbecken dieses Jahr allerdings nicht beheizt. Das Wasser wird dann nur durch Sonneneinstrahlung und Außentemperatur erwärmt.