In der Lausitz fanden vor 80 Jahren die letzten Kämpfe des Zweiten Weltkriegs, aber auch die ersten Befreiungen statt. Bei Mühlberg an der Elbe wurde der Befreiung des Gefangenenlagers Stalag IV B gedacht – mit rund 50 britischen Nachkommen.

Auf dem Soldatenfriedhof in Neuburxdorf (Elbe-Elster) ist am Mittwoch zum 80. Mal an die ehemaligen Kriegsgefangenen des Lagers Stalag IV erinnert worden. "Das Gedenken ist keines mit großen Reden, sondern still in Erinnerung an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft im 20. Jahrhundert", sagte Matthias Taatz, der Vorsitzende der Initiativgruppe Lager Mühlberg, dem rbb.

Die Gedenkveranstaltung begann am Denkmal, das bereits kurz nach Kriegsende errichtet wurde und an dem die Toten des Kriegsgefangenenlagers bestattet wurden. Anschließend wurde sie auf dem ehemaligen Lagergelände fortgesetzt. Es sei ein besonderes Gedenken, so Taatz, zum einen weil es immer weniger Zeitzeugen an diese Zeit gebe, und zum anderen durch den Blick auf den Krieg, mit dem wir im Jahr 2025 leben.

"Wenn ich an die Weltlage im Moment und an das Gedenken vor 80 Jahren denke, ist meine Gefühlslage mehr als durchwachsen", sagte Taatz. Kriege hinterließen immer Opfer, und davon Betroffene seien nicht nur die Toten in den Gräbern, sondern auch die Menschen, die traumatisiert würden, so der Vorsitzende.