Sie gilt als der älteste Gorilla der Welt - und ist nun noch ein Jahr älter. Gorilla-Dame Fatou im Berliner Zoo feiert 68. Geburtstag.

Offiziell richtet der Zoo ihren Geburtstag jährlich am 13. April aus, doch schon am Freitag gab es eine besondere Überraschung. Serviert wurden unter anderem Melone, Erdbeeren, Pflaumen und Blaubeeren. Dem Zoo zufolge können die Tiere in der Natur bis zu 35 Jahre alt werden, in menschlicher Obhut werden sie normalerweise bis zu 50 Jahre alt.