Do 24.04.25 | 10:16 Uhr

In einem Linienbus in Biesenthal (Barnim) ist zu einer Gewaltattacke mehrerer Männer gekommen, nachdem eine Frau belästigt wurde. Zwei Fahrgäste wurden dabei verletzt.

Wie die Polizeidirektion Ost am Mittwochnachmittag mitteilte, hat ein 27 Jahre alter Mann bereits am Dienstag im Bus eine 30 Jahre alte Frau bedrängt, die ihn zurückwies. Als er am Abend erneut auf die Frau traf und sie wieder ansprach, informierte diese den Busfahrer. Der Mann weigerte sich jedoch, den Bus zu verlassen und belästigte die 30-Jährige weiter.