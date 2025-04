Am Wochenende hatte ein 43-Jähriger einen anderen Mann in einer U-Bahn mit einem Messer tödlich verletzt. Jetzt stellt sich heraus: Die Staatsanwaltschaft Chemnitz hatte gegen den Tatverdächtigen einen Haftbefehl beantragt.

"Der Mann stand bei uns unter laufender Bewährung", so Staatsanwalt Rolf Bach gegenüber rbb24. Er habe allerdings die ihm auferlegten Arbeitsstunden nicht erfüllt, sei außerdem vom Amtsgericht Tiergarten zu einer Geldstrafe verurteilt worden und habe damit eine neue Straftat in seiner Bewährungszeit begangen. Zusätzlich sei er nicht mehr erreichbar gewesen.

Die Staatsanwaltschaft Chemnitz hatte im März einen Haftbefehl gegen den Mann beantragt, der am Wochenende in Berlin einen anderen Mann tödlich mit einem Messer verletzte . Das hat die Staatsanwaltschaft rbb24 bestätigt. Zuerst hatte die " B.Z. " berichtet.

Am Samstag verletzte ein Mann einen anderen tödlich mit einem Messer. Polizisten hatten den Angreifer am U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz erst durch Schüsse gestoppt. Nun ist auch er seinen Verletzungen erlegen.

Aus all diesen Gründen habe die Staatsanwaltschaft Chemnitz im März beim Landgericht Berlin den Antrag für einen Sicherungshaftbefehl gestellt, sowie den Antrag auf Widerruf einer Strafaussetzung. Das Landgericht Berlin hatte die Bewährungsaufsicht. Dazu, was dann am Landgericht passiert sei, könne er nichts sagen, so Staatsanwalt Bach.

Am Sonnabend hatte laut Polizei ein 43 Jahre alter Mann einen 29-Jährigen in einer U-Bahn mit einem Küchenmesser niedergestochen und tödlich verletzt. Die Männer sollen zuvor in einem Zug der U12 im Berliner Westen in Streit geraten sein. Das Opfer verließ nach dem Angriff die Bahn auf dem U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz in Charlottenburg, brach dann aber auf dem Bahnsteig zusammen und starb trotz Reanimationsversuchen noch vor Ort. Der mutmaßliche Täter wurde von der Polizei angeschossen und verstarb später im Krankenhaus.