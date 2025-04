Ein als illegale Mülldeponie genutztes Gelände wird am Dienstag nach jahrelangen Räumungsarbeiten an die Stadt Luckenwalde (Teltow-Fläming) zurückgegeben. Die Beseitigung der Überreste einer ehemaligen Recyclingfirma hatte das Land sechs Millionen Euro gekostet und gut vier Jahre gedauert.



In Brandenburg gibt es laut offiziellen Angaben noch 51 weitere illegale Abfalllager in ehemaligen Betrieben. Seit 2015 wurden vier solcher Deponien geräumt. Oft handelt es sich um unsachgemäß entsorgten Bauschutt. Mehrere Müllskandale sorgten in der Vergangenheit

für Schlagzeilen und Prozesse. Seit 2024 läuft die Beräumung eines Abfalllagers in Stechau im Landkreis Elbe-Elster.