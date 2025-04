Der Zoll hat eine international tätige Bande zerschlagen, die Millionen von Zigaretten illegal hergestellt und vertrieben haben soll. Die Aktion fand bereits am 16. April in Berlin und Brandenburg und in der Slowakei statt. Das teilte das Zollfahndungsamt im niedersächsischen Hannover am Mittwoch mit.

Demnach wurden in Berlin und Brandenburg insgesamt zwölf Objekte durchsucht, darunter eine Lagerhalle nördlich von Berlin. Dort fanden die Ermittler Herstellungsmaterialien, eine Maschine für die Trocknung von Tabak, Vorprodukte sowie Zigarettenpapier und Folien.