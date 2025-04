Wer sich in Berlin bewegt oder Nachrichten liest, könnte meinen, die Hemmschwelle für Übergriffe sei gesunken. Dem ist nicht so, sagt der Soziologe Albert Scherr. Es zeige sich aber, dass gerade nicht deutsch gelesene Menschen durchaus mehr attackiert werden.

rbb|24: Von vielen Menschen - darunter auch von People of Colour - ist derzeit zu hören, dass sie sofort rassistisch attackiert werden, wenn sie sich in der Öffentlichkeit nicht so verhalten, wie es erwartet wird und beispielsweise über eine rote Fußgängerampel laufen. Ist es inzwischen normal, andere blöd anzumachen?

Albert Scherr ist Soziologe und Professor an der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der Bildungssoziologie, der Migrationsforschung und der sozialwissenschaftlichen Diskriminierungsanalyse.

In dieser Allgemeinheit würde ich sagen: nein. Es gibt immer wieder lokale Hinweise und es gibt Ereignisse, die das Nachdenken darüber provozieren - darunter fallen beispielsweise die Messerangriffe der letzten Jahre , die von der Qualität her ein neues Phänomen sind. Aber es ist kein Massenphänomen und es gibt meines Wissens keinen Hinweis auf eine generelle Zunahme von Gewalt.

Es gibt eine Enthemmung der Kommunikation in den sozialen Medien. Das ist der Fall, weil die Struktur dort dazu führt, dass man sich in einem Raum der Anonymität fühlt. Und zugleich in einem Raum, in dem die üblichen Spielregeln von angemessener Kommunikation außer Kraft gesetzt werden. Da geht es um die Enthemmung auf der Ebene verbaler Äußerungen und Bilder. Das übersetzt sich nicht unmittelbar in das, was man außerhalb der Medien in der Wirklichkeit tut.

Was trägt dazu bei, dass diese Gruppe so agiert? Welchen Einfluss haben soziale Medien und die Anonymität im Netz auf den Umgangston und auch auf mögliche Enthemmungen?

Sehen Sie Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland, was die Gewalt- und Eskalationsbereitschaft gegenüber nicht deutsch gelesenen Menschen betrifft?

Nach allem, was wir von Umfragedaten, Wahlergebnissen und Alltagsberichten wissen, ist das Niveau der Feindseligkeit gegenüber migrantischen Menschen in großen Teilen Ostdeutschlands deutlich höher als in großen Teilen Westdeutschlands. Relativierend muss ich sagen, dass es sowohl im Osten als auch im Westen einen Unterschied zwischen städtischen und ländlichen Regionen gibt. Die Selbstverständlichkeit und die Akzeptanz und Normalität, mit der man in westdeutschen Großstädten inzwischen davon ausgeht, eine Einwanderungsgesellschaft zu sein, gibt es so weder in den ländlichen Regionen Westdeutschlands noch in Ostdeutschland. Es bildet sich also nicht alles nur auf der Ost-West-Achse ab.



Was in vielen Debatten übersehen wird, ist folgendes: Wenn man sich die Westdeutsche Entwicklung anschaut, war es beginnend mit den 60er Jahren ein Prozess von 30 bis 40 Jahren, bis man sich endlich daran gewöhnt hatte, dass man eine Einwanderungsgesellschaft ist. Ein vergleichbarer Prozess hat in der ehemaligen DDR und auch später in Ostdeutschland nicht stattgefunden.