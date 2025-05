Christin Scheinpflug ... machte nach mehreren Praktika eine Fachschulausbildung zur Präparatorin in Bochum. Sie arbeitet aktuell im Naturkundemuseum Berlin. Im Februar 2025 gewann sie in Salzburg bei der 14. Europameisterschaft der Präparatoren als erste Frau in Deutschlands in der Kategorie "Säugetiere" den Titel "Best of Europe in Mammals".

Genau. Ich habe ein Praktikum gesucht und mich durch Berufs-Informationen des Arbeitsamtes gewälzt – das waren damals dicke Bücher. So bin ich auf den Beruf der Präparationstechnischen Assistentin gestoßen. In meiner Nähe gab es jemanden, der privat präpariert hat – da habe ich einfach mal angefragt.

Ich bin zur Hälfte in der wissenschaftlichen Präparation tätig, zur anderen Hälfte in der Ausstellungsabteilung. Wissenschaftliche Präparation ist nicht unbedingt einfacher, aber wir legen natürlich nicht so viel Wert auf Optik und Ausstrahlung. Nehmen wir mal an, ich mache eine Serie von Rotkehlchen von 2010 bis 2015, die müssen alle standardisiert sein. Das heißt, die haben dann beispielsweise keine Augen, die werden nicht auf einen Ast gesetzt, sondern die müssen alle in eine Schublade passen.

Kommen wir zur Europameisterschaft in diesem Jahr. Als erste Frau Deutschlands haben Sie den Titel "Best of Europe for Mammals" gewonnen. Wie läuft so ein Wettbewerb ab? Gibt es Vorgaben?

Nein, ich entscheide selbst, was ich einreiche. Ich wusste: Da ist dieser Termin – dann habe ich mir überlegt, was ich gerne machen würde. Und da war auch noch diese Idee, die schon fünf Jahre in meiner Schublade lag. Zwei Nebelparder, gezeichnet in einer groben Skizze. Ich dachte: Jetzt oder nie. Ich hatte die Tiere, ich hatte den Plan – also habe ich losgelegt.