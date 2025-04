rbb: Frau Siegert, Sie klären in Ihrem Tiktok-Kanal über Verbechen der Nationalsozialisten und den Holocaust auf. Ihr Kanal heißt "Keine.Erinnerungskultur". Was bedeutet das?

Viele ältere Menschen denken bei Tiktok oder Instagram eher an Selbstdarstellungen, Schminktutorials oder Spaßvideos - und nicht unbedingt daran, dass es ein Ort der historischen Aufklärung ist. Wie passen Videos über den Holocaust in so ein Umfeld?

Sie passen tatsächlich sehr gut, und diese Plattformen haben sich auch sehr verändert in den letzten Jahren. Ich glaube, es ist auch ganz hilfreich, dass man in so einem Umfeld ist, wo man es erst mal nicht erwartet. Und es ist auch so ein kurz irritierender Moment, der vielleicht auch dafür sorgt, dass man sogar noch mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt.

Das bedeutet natürlich, dass man sich auch an ein paar Regeln anpassen muss. Ich muss deswegen jetzt nicht Katzenvideos hochladen, aber mich ein bisschen anpassen. Wie sehen die Videos aus? Wie wird gesprochen? Also ein bisschen schneller, ein bisschen kürzer geschnitten, dynamisch, andere Sprache, als es jetzt vielleicht jemand in einer ZDF-Dokumentation machen würde. Aber ich glaube trotzdem, dass es perfekt darauf passt, weil diese Plattformen ja so funktionieren, dass sie kuratiert werden von einem Algorithmus und der entscheidet und schlägt solchen Nutzerinnen Videos vor, die wahrscheinlich von sich aus bei Tiktok niemals nach diesem Begriff Auschwitz suchen oder einer offiziellen Gedenkstätte folgen würden. Aber die sehen meine Videos, sie werden ihnen vorgeschlagen und dann merken sie: Ja, ich habe doch Interesse an dem Thema, nur wenn es eben ein bisschen anders besprochen und präsentiert wird.