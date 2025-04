Feuer in Jugendclub in Gablenz

In einem Jugendclub in Gablenz (Spree-Neiße) hat es am Donnerstagabend gebrannt.

Wie die Feuerwehr dem rbb am Freitagmorgen mittteilte, hatten die Jugendlichen gegen 20:30 Uhr Qualm bemerkt, der aus einem zu dem Club gehörenden umgebauten Überseecontainer drang. Das Feuer griff auf weitere Container über. Insgesamt brannten zwei Container komplett aus, ein weiterer wurde beschädigt. Es sei niemand verletzt worden.

Die alarmierte Feuerwehr rückte mit zehn Fahrzeugen zu dem Club in der Gablenzer Dorfstraße an und konnte den Einsatz gegen 23:00 Uhr beenden.

Laut Polizei sollen am Freitag Kriminaltechniker den Brandort untersuchen und etwaige Spuren sichern. Bislang ist unklar, was das Feuer ausgelöst hat.