Über Ostern fahren in Tiefebene des Berliner Hauptbahnhofs keine Züge

Die Tiefebene des Berliner Hauptbahnhofs ist über Ostern wegen Bauarbeiten gesperrt. Alle acht Gleise dort werden von Karfreitag ab 22 Uhr bis zum 22. April um 3 Uhr früh nicht angefahren. Das teilte die Deutsche Bahn mit.

Fernverkehrszüge, die normalerweise in der Tiefebene gehalten hätten, werden in dieser Zeit umgeleitet. Die Halte Berlin Hauptbahnhof und Südkreuz entfallen. Berlin bleibe aber während der Bauarbeiten weiterhin gut an den Fernverkehr angebunden, versichert die Bahn.