Warum so ausgiebig über die geplante Ortsumgehung von Eberswalde gestritten wird

Seit den 1990er Jahren wird über eine neue Trassenführung der Bundesstraße 167 zwischen der Autobahn A11 und Frankfurt (Oder) diskutiert. Jetzt nimmt das Vorhaben langsam Gestalt an – allerdings ist der Planungsprozess noch lange nicht abgeschlossen. Derzeit wird der erste Bauabschnitt der Ortsumgehung Finowfurt/Eberswalde vom Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg (LSB) geplant. Wann das dafür nötige Planfeststellungsverfahren abgeschlossen sein wird, ist bislang offen, wie es von der Stadt Eberswalde heißt.

Der geplante erste Abschnitt beginnt an der Landesstraße L220 westlich der A11-Abfahrt in Finowfurt und führt nördlich der bestehenden B167 entlang, überwiegend am Oder-Havel-Kanal, bis nach Eberswalde-Nordend.

Für den zweiten Bauabschnitt in Richtung Tornow ist seit 2016 die Planungsgesellschaft Deges zuständig. Nach Unternehmensangaben wird derzeit eine Entwurfsplanung erarbeitet, voraussichtlich 2026 soll das Planfeststellungsverfahren starten.

Das Projekt ist Teil des Bundesverkehrswegeplans [bvwp-projekte.de] und soll langfristig die Region besser an die Autobahn anbinden. Für viele Pendler ist die B167 heute schon die wichtigste Verbindung Richtung Berlin.