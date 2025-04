Nach dem Terrorangriff auf Israel ist die Stimmung auch in Berlin aufgeheizt, an den Unis wird protestiert - und ein jüdischer Student attackiert und verletzt. Nun ist der Angreifer, ein früherer Mitstudent, verurteilt worden.

Im Prozess um den antisemitischen Angriff auf Shapira vom Februar 2024 war am 17. April ein Mitstudent wegen gefährlicher Körperverletzung zu drei Jahren Haft verurteilt worden. An der FU hatte Shapira unter anderem als Administrator eine Chatgruppe mit mehr als 400 Teilnehmenden geleitet und dort nach eigener Aussage sexistische, rassistische und antisemitische Beiträge gelöscht. Zudem entfernte er an der Hochschule aus seiner Sicht antisemitische Aufrufe, zum Beispiel auf Plakaten.

In einem Interview vom Mittwoch erneuerte Shapira seine Vorwürfe gegen die FU Berlin: "Die Uni-Leitung unternimmt fast gar nichts, deshalb klagen wir sie an", sagte er der "taz". "Ihre Aussage ist, dass man nicht überall Sicherheitsleute hinstellen kann." Er verstehe nicht, warum dies "das Einzige ist, was ihnen einfällt, um jüdische Studierende zu schützen", so Shapira.