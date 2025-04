Feuerwehr und Rettungskräfte sind seit der Nacht bei einem Großbrand auf einem Rastplatz an der Autobahn 10 im Einsatz. Zwei Lastwagen sind auf dem Parkplatz zwischen Dreieck Havelland und Oberkrämer in Flammen aufgegangen, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte.



Nach ersten Informationen standen die beiden Lkw nebeneinander, während die Fahrer in der Nacht ihre Ruhezeit einlegten. Gegen 3:30 seien die beiden 59-Jährigen demnach von einem lauten Knall geweckt worden und hätten ein Feuer an den Fahrzeugen bemerkt. Beide Männer verließen die Fahrerkabinen laut Polizei rechtzeitig und blieben unverletzt.