Eine 41-jährige Frau ist nach einem Unfall mit einem Quad am Sonnabend in Lebus (Märkisch-Oderland) noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen.



Das Fahrzeug hatte sich aus bisher ungeklärten Gründen überschlagen. Mit ihr auf dem Quad fuhr ein 32-jähriger Mann, der leichte Verletzungen vom Hergang davontrug.



Die Staatsanwaltschaft hat den Einsatz eines Sachverständigen angeordnet. Derzeit ermittelt die Polizei, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Sendung: Antenne Brandenburg, 28.04.2205, 15:30 Uhr