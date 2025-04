Anwohnerinnen und Anwohner werfen der Howoge in einer Mitteilung vor, seitdem von grundlegenden Hygiene-Möglichkeiten abgeschnitten zu sein. Den Angaben zufolge hatte die Howoge am 17. März für die Leo-Slezak-Straße ein Duschverbot verhängt. Seitdem gebe es keine weiteren Informationen.

Wegen eines Legionellenbefalls in der High-Deck-Siedlung in Berlin-Neukölln gilt seit zwei Wochen von der Wohnungsbaugesellschaft Howoge ausgesprochenes Duschverbot.

Legionellen sind Bakterien, die gewöhnlich in geringer Zahl in Oberflächengewässern wie Flüssen und Seen oder auch im Grundwasser vorkommen. In lauwarmem Wasser zwischen 25 und 45 Grad - können sie sich aber stark vermehren.



Werden Legionellen über feine Tröpchen eingeatmet - zum Beispiel beim Duschen -, können sie grippeähnliche Erkrankungen und Lungenentzündungen hervorrufen. Gefährdet sind vor allem Menschen mit einem geschwächten Immunsystem, Raucher, chronisch Kranke, ältere Menschen und Babys. Wird das Wasser getrunken wird, sterben die Bakterien in der Regel durch die Magensäure.