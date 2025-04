Messerattacke in Charlottenburg

So 13.04.25 | 10:18 Uhr

Am Samstag verletzte ein Mann einen 29-jährigen am U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz tödlich mit einem Messer. Die Polizei schoss auf den flüchtenden Täter. Der ist nun verstorben.

Nach dem tödlichen Messerangriff auf einen Mann am U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz in Berlin-Charlottenburg ist der mutmaßliche Täter gestorben.



Der 43-Jährige war nach der Tat von Polizisten angeschossen worden und schwer verletzt ins Krankenhaus gekommen. Dort sei er am Sonntagmorgen für tot erklärt worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft dem rbb.



Der nun Verstorbene soll am Samstag im U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz im Streit einen anderen Fahrgast mit einem Messer angegriffen haben. Das Opfer, ein 29-Jähriger, starb noch im Bahnhof.