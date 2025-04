rbb24 Recherche hat das Material dem Veterinär-Experten Jochen Weins von der Organisation "Tierärzte für verantwortbare Landwirtschaft" zur Begutachtung vorgelegt. Weins, der selbst als Amtsveterinär im Rheinland arbeitet, sagt, er habe solche Bilder in 40 Jahren Berufsleben nicht gesehen: "Der Umgang ist brutal. Es werde mit Stöcken auf hochgradig lahme Tiere eingeschlagen, ohne Sinn und Verstand." In den Videos sind Tiere mit teils offenen Geschwüren - in einem Fall in der Größe eines Medizinballs zu sehen. Einige können aus eigener Kraft nicht aufstehen. Nach Einschätzung von Weins belegen die Bilder insgesamt einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz, nachdem niemand einem Tier "ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen" darf.

Für Jochen Weins belegt der Fall, wie notwendig eine Änderung des Tierschutzgesetzes ist. So müsse es dringend eine Sachkundeprüfung für die Mitarbeitenden von Nutztierhöfen im Umgang mit Tieren geben. Die sind gegenwärtig in der Landwirtschaft nicht vorgeschrieben – im Unterschied zu Hunde-, Katzen- oder Vogelzüchtern.



Das brandenburgische Landwirtschaftsministerium bestätigte rbb24 Recherche dazu, das gewerbsmäßige Züchten oder Halten von Wirbeltieren benötige eine behördliche Genehmigung, bei der auch ein Nachweis der "Fähigkeiten hinsichtlich Haltung, Pflege und Unterbringung der betreffenden Tierarten" in Form einer Sachkundeprüfung erbracht werden müsse. Die Landwirtschaft sei von dieser Bedingung gesetzlich ausgenommen. Der Gesetzgeber gehe davon aus, "dass hierzu in der Bevölkerung genügend Sachkenntnisse vorhanden sind, so dass von einem richtigen Züchten und Halten auszugehen ist." Außerdem würden die "für Tiere in der Landwirtschaft verantwortlichen Personen in der Regel über eine einschlägige Ausbildung verfügen."



Auch der Landesbauernverband hat sich die Videoaufnahmen angesehen. Man sei schockiert, schreibt Hauptgeschäftsführer Denny Tumlirsch dem rbb. Allerdings würden die Bilder nicht dafür stehen wie "Tierhalterinnen und Tierhalter mit ihren Tieren täglich umgehen". Zugleich kritisiert Tumlirsch die Veröffentlichung des Bildmaterials, da es auf "strafrechtlich relevante Art und Weise erstellt wurde" und "Menschen zu weiteren Straftaten animiert werden, da ihnen die große Bühne geboten wird". Nach Einschätzung des Hauptgeschäftsführers würde die Veröffentlichung der Aufnahmen angeblich der "Befriedung von Sensationslust" dienen.

Das Strafmaß bei Tierquälerei kann bis zu drei Jahren Haft betragen.