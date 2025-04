Landwirtschaftsministerin Hanka Mittelstädt (SPD) erklärte, das sei eine positive Nachricht für alle Tierhalter in Brandenburg und Deutschland. Der Erfolg sei das Ergebnis einer konsequenten Tierseuchenbekämpfung. Trotzdem gelte weiterhin erhöhte Vorsicht, so Mittelstädt. "Es ist daher wichtig, dass die Tierhalter die Biosicherheitsmaßnahmen zum Schutz vor der Maul- und Klauenseuche, insbesondere die Zutrittsbeschränkungen zum Tierbestand, die Reinigung und Desinfektion sowie die tägliche Beobachtung des Tierbestandes weiter konsequent umsetzen."

Am 10. Januar 2025 war die MKS bei drei Wasserbüffeln in Hönow festgestellt worden. Daraufhin wurde in Berlin und Brandenburg ein sogenannter "Stand Still" für Klauentiere angeordnet - ein vollständiges Verbringungsverbot für Tiere, die für MKS empfänglich sind. Per Allgemeinverfügung wurde eine drei Kilometer große Sperrzone sowie eine zehn Kilometer umfassende Überwachungszone eingerichtet. Zuletzt hatte die EU-Kommission eine sechs Kilometer weite Sperrzone (Containment-Zone) rund um den Ausbruchsort in Hönow angeordnet. Diese sollte ursprünglich vom 24. Februar bis zum 11. April gelten, wurde aber vorübergehend verlängert. Den wirtschaftlichen Schaden durch die MKS-Maßnahmen schätzt das Landwirtschaftsministerium auf acht bis neun Millionen Euro.