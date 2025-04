Natur-Phänomen - Polarlichter färben Brandenburger Nachthimmel bunt

Do 17.04.25 | 08:15 Uhr

Bild: dpa

Die Nacht zu Gründonnerstag war in manchen Regionen Brandenburgs bunt: Polarlichter haben den Himmel erleuchtet. Ein seltenes Phänomen in Deutschland, dessen Ursache weit entfernt liegt - das es in diesem Jahr aber häufiger geben kann.

Erst waren hier und da noch ein paar Wolken am Himmel, aber als die sich verzogen hatten, wurde es bunt: Polarlichter haben in der Nacht zu Gründonnerstag den Himmel erleuchtet. Am dunkelsten Ort Deutschlands zum Beispiel, im Havelauer Ortsteil Gülpe (Landkreis Havelland), färbten sie den Himmel violett, rot und blau. Der kleine Ort im Naturpark Havelland wurde 2014 von der "International Dark Sky Associaton" zum ersten Sternenpark Deutschlands gekürt. Die dünne Besiedelung und die geringe künstliche Beleuchtung machen die Region zum dunkelsten Ort Deutschlands - und somit ideal für Sternengucker. Auch in Falkenhagen (Märkisch-Oderland) und Lindenberg (Oder-Spree) waren Polarlichter am Himmel zu sehen.

Fotostand/Weiland Himmelsphänomene 2025 - "Dass wir wieder Polarlichter zu sehen bekommen, kann durchaus passieren" Sternschnuppen, Polarlichter und sogar ein gut sichtbarer Komet: In diesem Jahr war ganz schön viel los am Himmel über Berlin und Brandenburg. Simon Plate vom Planetarium Potsdam stellt aber auch ein interessantes Jahr 2025 in Aussicht.



In Norwegen oft grün, in Deutschland oft rot

Normalerweise sind Polarlichter vor allem in nördlichen Regionen zu sehen. In diesem Jahr könnten sie aber auch in Berlin und Brandenburg immer mal wieder auftauchen. Grund dafür ist eine aktuell recht starke Sonnenaktivität, wie Simon Plate, Leiter des Potsdamer Urania-Planetariums, dem rbb sagte. Etwa alle elf Jahre sei das der Fall, so Plate. Während Polarlichter in Ländern wie Norwegen oft grün sind, gibt es in Berlin und Brandenburg eher rötliche. Das liegt daran, dass Polarlichter weit im Norden entstehen und in den tieferen Bereichen der Atmosphäre eher grün, in den höheren Bereichen der Atmosphäre rötlich leuchten. Aus Deutschland sind die höheren Bereiche besser zu sehen, also die rötlichen Polarlichter.

Patrick Pleul/dpa Naturschauspiel - Polarlichter färben Himmel über Berlin und Brandenburg In der letzten Nacht hat der Himmel über der Region farbenfroh geleuchtet. Nordlichter entstehen durch Sonnenstürme und wenn diese besonders stark sind, sind die Lichter auch in Deutschland zu sehen.

Zuletzt im Oktober Polarlichter in der Region

Ein Polarlicht (Aurora borealis) entsteht, wenn es auf der Hülle der Sonne zu heftigen Eruptionen kommt. Dabei gelangen riesige Mengen Materie ins All - der sogenannte Sonnenwind. Bei heftigen Ausbrüchen sprechen Experten sogar von einem Sonnensturm. Für die rund 150 Millionen Kilometer lange Entfernung von der Sonne bis zur Erde brauchen die Teilchen etwa eineinhalb bis zwei Tage. Treffen diese Teilchen auf die Atmosphäre, kann das Leuchten entstehen. In Deutschland sind die Lichter nur bei sehr starker Sonnenaktivität zu sehen. Polarlichter treten - wie ihr Name sagt - meist in einem Gürtel rund um Nord- und Südpol auf. Dort sind Nord- bzw. Südlichter am ehesten in klaren Nächten zwischen Anfang September und Mitte April zu sehen. In Berlin und Brandenburg waren zuletzt im Oktober ungewöhnlich viele Polarlichter zu sehen. In diesem Jahr werden besonders viele Polarlichter erwartet, da die Sonne sehr aktiv ist.

Und der Himmel schillert grün, blau, rot und in Mischfarben

Bild: dpa/P.Pleul Polarlichter in Lietzen - Normalerweise sind Polarlichter vor allem in nördlichen Regionen zu sehen. In der kommenden Zeit werden sie aber auch in Berlin und Brandenburg häufiger zu sehen sein. Das hat nichts mit Klimawandel zu tun, sondern mit einer besonders starken Sonnenaktivität.

Bild: stellacaptures Polarlichter in Bornstedt in Potsdam - Ein Polarlicht (Aurora borealis) entsteht, wenn es auf der Hülle der Sonne zu heftigen Eruptionen kommt. Dabei gelangen riesige Materiemengen - Wissenschaftler sprechen hier vom sogenannten Sonnenwind - ins All. Bei heftigen Ausbrüchen sprechen die Experten sogar von einem Sonnensturm.

Bild: picture alliance/ZUMA Press Wire/A.Stroh Nordlichter über dem Wandlitzsee.

Bild: Nadine G. Instagram - nadine_patricia Polarlichter über Berlin-Lichterfelde - Für die rund 150 Millionen Kilometer große Entfernung von der Sonne bis zur Erde brauchen die Teilchen etwa anderthalb bis zwei Tage. Treffen diese Teilchen auf die Atmosphäre, kann das Leuchten entstehen. In Deutschland sind die Lichter nur bei einer sehr starken Sonnenaktivität zu sehen.

Bild: berlinartdesign (Instagram), Steffen Ostermaier Polarlichter am Müggelsee - Die üblichen Farben der Polarlicher sind rot, grün und blau, es sind aber auch Mischfarben möglich. Welche Farben entstehen, hängt von den unterschiedlichen Bestandteilen der Atmosphäre ab und auch von der Höhe, in die Sonneteilchen auf das Magnetfeld treffen.

Bild: picture alliance/Fotostand/Weiland Polarlichter in Brandenburg am Cottbuser Ostsee.

Bild: Fotostand/Weiland Romantik pur im Branitzer Park in Cottbus. Die Shilouette eines verliebten Paares vor einem Polarlichthimmel.



Bild: Fotostand/Weiland Das Stadion der Freundschaft in Cottbus unter leichtem rötlichem Polarlicht.



Bild: dpa/P.Pleul Polarlichter in Lietzen - Grüne Polarlichter werden meist durch Sauerstoff in einer Höhe von 80 bis 150 Kilometern erzeugt. In einer Höhe zwischen 150 bis 600 Kilometern entstehen durch Stickstoffatome rote oder auch blaue Farben.



