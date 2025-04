SEK bei Zwangsräumung in Fürstenwalde im Einsatz

In einem Neubaugebiet in Fürstenwalde (Oder-Spree) läuft aktuell ein SEK-Einsatz der Polizei. Grund ist nach Angaben der Polizei die Zwangsräumung der Wohnung eines 65 Jahre alten Mannes. Diese habe sich bereits widerstandslos in die Obhut der Polizei begeben.

Der Mann sei bereits vorab polizeibekannt gewesen. Deshalb wurde bei der Räumung von einer Gefahrenlage ausgegangen, sagte Marcel Patzwahl von der Polizeidirektion Ost.

Das Mehrfamilienhaus, in dem sich die Wohnung befindet und weitere Wohnungen wurden evakuiert. Auch anliegende Straßen wurden gesperrt.