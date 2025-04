Nachrichten in der App lesen, Arzt-Termine per Klick buchen oder online Geld überweisen - all das haben etwa 226.000 Menschen in Berlin und Brandenburg noch nie gemacht: Denn sie sind sogenannte Offliner, waren also noch nie im Internet. Das zeigen Zahlen des Amts für Statistik Berlin-Brandenburg, die rbb|24 vorliegen.

Damit war fast jeder 20. Mensch in der Region im Alter zwischen 16 und 74 Jahren noch nie online. Zwischen Berlin und Brandenburg gibt es dabei deutliche Unterschiede: In Berlin waren 3,9 Prozent noch nie im Internet unterwegs, in Brandenburg 6,2 Prozent.