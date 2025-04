Das lange Osterwochenende beginnt mit einem Tag der Einschränkungen: dem Karfreitag. Verboten sind da etwa alle Arbeiten, die Lärm erzeugen, also so etwas wie Hämmern und Bohren. Solche Lärmeinschränkungen aber gibt es doch auch schon für jeden Sonntag, für die sonntägliche Ruhe. Was also ist anders am Karfreitag?

Es wird gebrannt, gebadet und hinter rollenden Eiern hergelaufen - all das findet bei vielen in Berlin und Brandenburg ganz ohne Kerzen und wie selbstverständlich ohne Gebet und Andacht statt. Einfach nur Ostern eben. Von Stefan Ruwoldt

Genauer gilt: Von fünf Uhr am Morgen des Karfreitag bis Mitternacht ist Tanzverbot in Berlin, in Brandenburg bis vier Uhr am Samstagmorgen. Diese Einschränkungen sind auch strafbewehrt, es drohen also Bußgelder. Eine ähnliche Einschränkung gilt auch für die Kinos. Dort sind die Betreiber angehalten, die Kracher zumindest für diese stillen Stunden vom Spielplan zu nehmen. Selbst die Opern- und Konzerthäuser halten sich hier - zumeist - an das Stille-Gebot und setzen auf ihre Spielpläne für diese Tage die ruhigeren Stücke.

Den Kinos hilft dabei eine Liste der "Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft" (FSK). Darauf stehen die Stücke, die "das religiöse Empfinden stören". Die Liste war früher lang, wird aber nun immer kürzer, weil als Ruhestörung mittlerweile nur noch schwerer Horror gilt. Bei den Theatern gibt es solch eine Negativliste nicht, was allerdings in diesem Jahr zu einem kuriosen Osteraufführungsverbot in Dortmund geführt hat: Die dortige Bezirksregierung verbot für Karfreitag die Aufführung von Wagners "Walküre" [deropernfreund.de].