Papst Franziskus ist gestorben, das erklärte der Vatikan am Montagmorgen. Während eines Gottesdienstes rief der evangelische Bischof Christian Stäblein dazu auf, ihn in die Gebete mit einzuschließen - auch das Berliner Erzbistum reagierte.

Wie der Katholik am Montag schrieb, war Franziskus im persönlichen Umgang "ein von der Frohen Botschaft wahrhaft durchdrungener Mensch, als Priester und als Bischof".

Weiter erklärte Koch, er selbst und alle Christinnen und Christen der Kirche in Berlin, der Mark Brandenburg und in Vorpommern blickten in Dankbarkeit zurück auf das "von der Freude des Evangeliums geprägte Pontifikat unseres Papstes Franziskus".

Auch Berlins evangelischer Bischof Christian Stäblein reagierte am Ostermontag nach einem Zwischenruf im Gottesdienst im Berliner Dom auf die Todesnachricht. Er rief dazu auf, den verstorbenen Papst in die Gebete mit einzuschließen.