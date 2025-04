Günter Wildermann Berlin Samstag, 05.04.2025 | 14:31 Uhr

Für solche Dinge, haben die Kirchen Geld genug. Für Missbrauchsopfer fehlt es aber vorne und hinten. Leugnen, Vertuschen, auf Verjährungsfristen hoffen, um nichts zahlen zu müssen. Nimmt euch ein Beispiel an Los Angeles. Dort werden an 7000 Opfer, 4 Milliarden Dollar bezahlt. Leider arbeiten staatliche Stellen und Kirchliche Stellen, Hand in Hand im Nichtstun. Sehr viele Opfer warten immer noch auf Hilfe. Was muss geschehen, damit den Opfer endlich umfangreich geholfen wird. Muss erst was geschehen, damit was geschieht ???