Im Prozess um eine tödliche Messerattacke auf einen Wachmann einer Potsdamer Flüchtlingsunterkunft hat das Landgericht die 38-jährige Angeklagte am Mittwoch wegen Totschlags verurteilt. Die Kammer des Potsdamer Gerichts verhängte eine Haftstrafe von 12 Jahren und 8 Monaten. Damit folgte das Gericht der Forderung der Staatsanwaltschaft.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Angeklagte mit südafrikanischer Staatsangehörigkeit den 33-jährigen syrischen Wachmann im Mai vergangenen Jahres mit zwei Stichen in die Brust tötete. Das Motiv der Angeklagten sei gewesen, ein erneutes Hausverbot in einer Geflüchtetenunterkunft zu unterbinden.