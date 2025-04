Zum ersten Mal ist in der Nacht zu Dienstag eine deutsche Frau in den Weltraum geflogen. Die Mission ist von einem Milliardär aus Malta finanziert. Der frühere ESA-Chef warnt vor einem kommerzialisierten Weltraum-Tourismus.

Das ist eine Frage, die ich eigentlich nicht beantworten möchte. Ich bin überzeugter Europäer. Wichtiger ist für mich, dass Frauen ins Weltall fliegen und da gab es auch schon europäische, wie Samantha Cristoforetti. Aber tatsächlich ist es jetzt die erste in Deutschland - besser gesagt in Berlin - geborene.

Die Rakete der "Fram2"-Mission ist planmäßig am frühen Dienstagmorgen in Florida gestartet - an Bord unter anderem die Berlinerin Rabea Rogge. Das Raumschiff soll rund vier Tage lang auf einer neuen Umlaufbahn über die Polarregionen der Erde fliegen.

Das sehen Sie auch schon daran, dass die Astronauten aus Europa in der Regel nicht vorher Kampfflieger waren oder Piloten, während das früher automatisch so war.

Die wollen Pilze züchten. Das ist innerhalb von dreieinhalb Tagen eine Herausforderung, das geht so einfach nicht. Die Pilzzucht wird automatisch durchgeführt, da brauchen sie keine Setzlinge, die sie jeden Tag gießen. Das funktioniert sowieso nicht in der Schwerelosigkeit.

Die Rakete soll die Erde vier Tage umkreisen. An Bord sind 22 wissenschaftliche Experimente geplant. Da geht es unter anderem darum, wie künftig bemannte Mond- und Marsmissionen mit Essen versorgt werden können. Was machen die da oben?

Sie müssen natürlich gesundheitlich voll auf der Höhe sein. Also wenn davon auszugehen ist, dass sie innerhalb dieser drei Tage größere medizinische Probleme bekommen durch Bluthochdruck, Puls oder was auch immer, dann würde man die natürlich nicht mitnehmen. Aber ansonsten spricht nichts dagegen.

Deshalb sind auf Raumstationen schon ganz interessante Sachen entwickelt worden, dass zum Beispiel stärkere Weinpflanzen gezüchtet worden sind, die gegen Weinkrankheiten helfen können. Es gibt also viele Experimente. Die dreieinhalb Tage sind wohl eher so ein Zeichen: Ja, wir können das auch.

Die Polarregionen sollen von oben erforscht werden - warum ist das wichtig?

Das ist das Schöne an der Mission, dass man über die Polarregion fliegt. Das bleibt für jeden Astronauten ein schönes Bild. Wer schon mal Polarlichter gesehen hat, der weiß: Das ist schon toll, wenn man die von oben sieht.

Aber das darf natürlich nicht die Begründung für solche Flüge sein. Man kann natürlich die Polarlichter von oben und von unten betrachten und ein bisschen mehr lernen. Polarlichter sind Sonnenwinde. Also von der Sonne kommen energiereiche, geladene Teilchen, die interagieren jetzt mit unserer Atmosphäre.

Meine Sorge ist eher, dass auch die Strahlung in dem Bereich stärker ist als über anderen Regionen. Eben weil die Erde, unser Magnetfeld, das uns normalerweise vor diesen Sonnenwinden schützt, sich an diesen Strahlungen an den Polen konzentriert. Also ich hoffe, dass das gesundheitlich kein Risiko ist.