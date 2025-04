In Brandenburg wurden im Rahmen der Ermittlungen am 10. März drei Durchsuchungen bei drei Tatverdächtigen durchgeführt. Diese fanden in den Landkreisen Uckermark und Oberspreewald-Lausitz sowie in der kreisfreien Stadt Brandenburg an der Havel statt. Das hat die Polizei Brandenburg dem rbb am Mittwoch auf Nachfrage mitgeteilt.

Dabei seien 46 Datenträger sichergestellt worden. Festnahmen habe es keine gegeben. Auch seien - entgegen früherer Meldungen - im Land Brandenburg keine Kinder in Obhut genommen worden.