Aus arbeits- und persönlichkeitsrechtlichen Gründen wurde am Donnerstag die Kurzfassung veröffentlicht, mit den daraus folgenden Empfehlungen der externen Experten. Der rbb kündigt konkrete strukturelle Veränderungen an.

Bei ihrer Rekonstruktion der Vorgänge setzen die Autoren des Untersuchungsberichts bei der rbb-Berichterstattung über die Landesdelegiertenkonferenz der Grünen im Dezember 2024 an. "Ungeprüft" habe der rbb eine Aussage der Sprecherin der Grünen Jugend in Bezug auf den damaligen Bundestagsabgeordneten Gelbhaar verbreitet. Die Aussage hatte sie kurz darauf zwar zurückgenommen, aber sie war dennoch für kurze Zeit in der Welt. "Eine größere Diskussion" im rbb "löste der Vorfall nicht aus", stellen die Autoren fest.

Bei der Rekonstruktion der Abläufe wird deutlich, dass es bis zur Ausstrahlung des Berichts in der rbb24 Abendschau am Silvesterabend trotz der schwerwiegenden Vorwürfe keine persönlichen Kontakte zu der Zeugin gegeben hatte. Doch darüber wurden wohl weder die betreuenden Mitarbeiter:innen des Justitiariats noch der Chefredakteur informiert.

Insgesamt, so ergibt sich aus dem Bericht, hat es im rbb auch zu lange gedauert, bis Fehler erkannt und eingeräumt wurden. Am 17. Januar gab es eine erste "Fehlerkorrektur", am 19. Januar äußerte sich Chefredakteur David Biesinger. Und am 21. Januar musste eingestanden werden, dass eine für den rbb24-Abendschau-Bericht "nachgestellte Szene", ein übliches Mittel im Fernsehjournalismus, so gar nicht stattgefunden hatte.