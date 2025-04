Sämtliche Züge der Linie RE1 zwischen Frankfurt (Oder), Briesen und Fürstenwalde (Spree) werden am kommenden Wochenende entfallen. Grund sind Bauarbeiten der Deutschen Bahn an einer Brücke in der Markendorfer Straße in Frankfurt (Oder), wie die Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (ODEG) am Mittwoch mitteilte.

Die Sperrung beginnt den Angaben zufolge am Samstagmorgen um 4:40 Uhr und endet am Montagmorgen um 3:10 Uhr. Während der Sperrung setzt die ODEG Ersatzbusse ein – sowohl mit allen Zwischenhalten als auch als Expressverbindung ohne Halt zwischen Fürstenwalde und Frankfurt (Oder). Rollstühle, Kinderwagen und Fahrräder könnten demnach nur eingeschränkt mitgenommen werden.

Vereinzelt sollen demnach auch Züge zwischen Eisenhüttenstadt und Frankfurt (Oder) beziehungsweise zwischen Fürstenwalde und Berlin-Charlottenburg entfallen.