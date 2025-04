Auf der stark ausgelasteten Strecke des Regionalexpress 3 von Berlin über Prenzlau (Uckermark) bis Stralsund (Mecklenburg-Vorpommern) sollen künftig mehr Züge fahren. Das kündigte der Brandenburger Verkehrsminister Detlef Tabbert (BSW) im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam an. Zugleich sollen gegen Ende des Jahres auf manchen Verbindungen Fahrten in wenig genutzten Randzeiten wegfallen.

Verkehrsminister Tabbert sagte: "In Randzeiten werden einzelne Fahrten aus dem Netz genommen, wenn im Durchschnitt weniger als zehn Fahrgäste im Zug sitzen. Das betrifft einige Strecken in Brandenburg zum Fahrplanwechsel im Dezember 2025." Es gebe Züge auf dem Land, in denen im Schnitt morgens um vier Uhr zwei Fahrgäste sitzen. Dieses Angebot lasse sich so nicht mehr fortsetzen, machte der BSW-Politiker deutlich.