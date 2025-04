Mit Beginn der neuen Saison nimmt der Sedlitzer See weiter Form an, er ist der letzte der insgesamt 23 renaturierten Tagebauseen in der Lausitz. In einem Jahr soll die größte künstliche Seenkette Europas fertig sein.

"Wir haben im See tote Bäume, die mit der Flutung abgestorben sind", sagte der Abteilungsleiter Projektmanagement der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV) Michael Matthes dem rbb am Dienstag. "Die stellen ein Sicherheitsrisiko für den Bootsverkehr dar und müssen alle rausgeholt werden." Die Bäume werden entweder mit dem Bagger aus dem See gezogen oder abgeschnitten, bevor das Holz an einem Umschlagplatz verladen, geschnitten und weiterverwertet wird.

Während einige Seen im Lausitzer Seenland bereits erschlossen sind, ist der Sedlitzer See der letzte Projektbaustein, der noch auf seine Fertigstellung wartet. Der See wird momentan saniert, rund 200 Hektar Holz befinden sich noch unterhalb der Wasseroberfläche und müssen zunächst beseitigt werden.

Im einstigen Bergbaurevier in der Lausitz wächst seit Jahren eine Urlaubsregion heran. Hier soll Deutschlands viertgrößtes Seengebiet entstehen. Das lockt zunehmend Touristen in die Region. Von Karsten Zummack

Der Aufwand sei enorm, so Matthes, es seien richtige Wälder, die beseitigt werden müssen. Auf dem See sind schwimmende Pontons mit jeweils einem Bagger verteilt, daneben müssen auch rund 130.000 Kubikmeter Boden abgetragen werden, die knapp unter der Wasseroberfläche liegen. "Der Seenkomplex soll ja touristisch genutzt werden, und der Sedlitzer See ist Dreh- und Angelscheibe, er verbindet den Großräschener See mit dem Geierswalder sowie dem Partwitzer See", so Matthes.

Der Sedlitzer See wird laut dem Chef der LMBV, Bernd Sablotny, voraussichtlich 2026 freigegeben. Dann wird auch der Verbindungskanal zwischen dem Sedlitzer und dem Großräschener See eröffnet. "Das ist der Ilsekanal, ein fester Termin steht zwar noch nicht fest, aber wir gehen fest davon aus, dass in der Saison 2026 die Freigabe erfolgt", teilte Sablotny, dem rbb am Dienstag mit.