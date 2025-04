Tote Person in Schöneberg gefunden

Die Berliner Polizei ermittelt nach einem Todesfall in Berlin-Schöneberg.

Wie ein Sprecher des Lagedienstes dem rbb am Dienstagmorgen bestätigt hat, wurden die Beamten am Montagabend gegen 22 Uhr in die Fuggerstraße gerufen. Dort sei eine tote Person gefunden worden. Einzelheiten konnte der Sprecher zunächst nicht nennen.