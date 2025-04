In Brandenburg haben im vergangenen Jahr fast vier Mal mehr Kinder ihr Seepferdchen bei der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) gemacht als in Berlin. Das teilte der Verband am Dienstag mit. Demnach erhielten 2024 in Brandenburg 1.433 Kinder das Seepferdchen-Schwimmabzeichen, während es in Berlin nur 374 waren. In der Bundeshauptstadt waren die Zahlen zudem stark rückläufig, während in Brandenburg mehr Seepferdchen, die erste Stufe der Schwimmabzeichnen, vergeben wurden als im Vorjahr.

Erst mit dem Bronze-Abzeichen, dem sogenannten Freischwimmer, gelten Kinder laut DLRG als sichere Schwimmer. Dieses Abzeichen erhielten in Brandenburg im vergangenen Jahr knapp 870 Personen, ebenfalls ein Anstieg im Vergleich zu 2023. Zumindest hier konnte sich auch Berlin verbessern: 470 Schwimmschülerinnen und -schüler schafften 2023 das Bronze-Abzeichen, rund drei Dutzend mehr als 2023.