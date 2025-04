Ermittler des Berliner Landeskriminalamtes haben am Dienstagmorgen eine Wohnung in der Sonnenallee in Neukölln durchsucht. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft wurde dabei ein 29-Jähriger festgenommen. Er steht demnach unter Verdacht, eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben.

Den Angaben zufolge wird dem Beschuldigten radikalislamistisches Gedankengut vorgeworfen. Nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 soll er beschlossen haben, sich auf Seiten der militanten islamistischen Hizb Allah an dem Konflikt zu beteiligen. Ende 2023 soll er in den Libanon gereist sein. Dort habe er sich an Schuss- und Kriegswaffen ausbilden lassen, hieß es. Sein Ziel sei die Vernichtung des Staates Israel durch Gewalttaten wie Mord und erpresserischen Menschenraub gewesen.

Der 29-Jährige sollte noch am Dienstag einem Ermittlungsrichter zur Verkündung eines Haftbefehls vorgeführt werden.