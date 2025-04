Zwei Jahre nach einem Bankraub mit Millionenschaden in Strausberg sucht die Polizei mit einem Blitzerfoto nach den Tätern und Zeugen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, brachen mehrere unbekannte Täter 2023 an Ostern in eine Sparkassenfiliale in der Innenstadt ein. Dort brachen sie in den Tresorraum ein. Zeugen sprachen von vier maskierten Tätern.