Stromausfälle in Teilen Berlins

So 20.04.25 | 11:40 Uhr

In Teilen Berlins ist am Sonntag der Strom ausgefallen.

Wie ein Sprecher von Stromnetz Berlin dem rbb sagte, waren im Bezirk Steglitz-Zehlendorf zunächst rund 1.000 Haushalte rund um Clayallee und Hüttenweg betroffen. Etwa die Hälfte habe wieder Strom, bei den anderen im Bereich Flanaganstraße solle das gegen 12 Uhr passieren.

Einen weiteren Stromausfall gab es am Morgen in Hohenschönhausen. Dort waren dem Sprecher zufolge etwa 490 Haushalte betroffen, die sind aber wieder am Netz.