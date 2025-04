Defekt an Schaltanlage löste Stromausfall in Eichwalde und Zeuthen aus

Der Stromausfall in Eichwalde und Teilen Zeuthens (Dahme-Spreewald) am Ostermontag geht auf einen technischen Fehler zurück. Wie der Netzbetreiber Edis am Dienstag mitteilte, gab es einen Defekt an einer Schaltanlage.

Derzeit werde geklärt, ob die gesamte Trafostation oder lediglich die Schaltanlage für die Reperatur ausgestauscht werden müssen, teilte die Sprecherin Christiane Fenske-Greiner dem rbb mit. Für die Stromkunden würden sich daraus keine weiteren Beeinträchtigungen ergeben. Sie wurden nach dem Ausfall am Montag über Umleitungen bereits wieder an das Netz angeschlossen.

Durch den Defekt blieben am Montagmittag zahlreiche Haushalte in Eichwalde und Zeuthen ab dem Mittag für knapp drei Stunden ohne Strom. Wodurch der technische Fehler entstand, ist bisher unklar.