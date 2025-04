Auf der A100 ist die Strecke zwischen der Anschlussstelle Hohenzollerndamm und dem Kreuz Schöneberg in Richtung Dreieck Neukölln betroffen. Auf der A115 wird die Fahrbahn ab der Anschlussstelle Hüttenweg in Richtung Dreieck Funkturm gesperrt.



In der Nacht auf Mittwoch ist zur gleichen Uhrzeit eine weitere Sperrung geplant. Betroffen ist den Angaben zufolge dann die A100 in Richtung Wedding zwischen Kreuz Schöneberg und Anschlussstelle Hohenzollerndamm.