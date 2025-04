Er gab einer 16-Jährigen Drogen und Alkohol, und als sie bewusstlos wurde, rief er keinen Notarzt: Dafür ist ein Mann in Berlin nun zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und vier Monaten verurteilt worden.

Er wurde am Mittwoch unter anderem des Überlassens von Betäubungsmitteln an Minderjährige und leichtfertiger Verursachung des Todes schuldig gesprochen, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte. Die Kammer ordnete außerdem die Unterbringung in einer Entzugsklinik an.