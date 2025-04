Zentrale Trauerfeier für verstorbenen Papst Franziskus in Berlin

Die katholische Kirche Deutschland will für den verstorbenen Papst Franziskus am kommenden Dienstag eine zentrale Trauerfeier in Berlin abhalten.

Zu dem Gottesdienst in der Sankt Hedwigs-Kathedrale in Mitte haben die Deutsche Bischofskonferenz, der Apostolische Nuntius in Deutschland und das Erzbistum Berlin eingeladen.

Neben kirchlichen Vertretern werden auch Repräsentanten aus der Politik erwartet. Die Predigt wird der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing, halten. Das ZDF überträgt die Veranstaltung.

Papst Franziskus war am Ostermontag im Alter von 88 Jahren gestorben und soll am Samstag in Rom beigesetzt werden.