Seit Wochen regnet es in der Prignitz kaum, auch das Winter- und Frühjahrshochwasser ist in der Elbe ausgeblieben. Die Folgen sind bereits sichtbar: ausgetrocknete Stellen an den Elbdeichen, die zu Rissen führen könnten. Und es gibt weitere Folgen. Von Björn Haase-Wendt

Dabei ist eine tief wurzelnde und geschlossene Grasnarbe enorm wichtig für die Standsicherheit der Elbdeiche. Sie hält die Böschung zusammen und schützt bei Hochwasser die Deiche vor Schäden etwa durch Wellenschlag oder Treibgut. Ist die Grasnarbe also nicht dicht, bedeutet das im Ernstfall auch zusätzlichen Aufwand. "Falls uns ein Hochwasser ereilt, was in der heutigen Zeit mit dem Klimawandel und den plötzlichen Starkregenereignissen passieren kann, müssen wir diese Böschungen zusätzlich mit Kokosmatten oder Vlies schützen", erklärt die Bereichsingenieurin beim Landesumweltamt.

Lysann Jacob vom Brandenburger Landesumweltamt blickt etwas besorgt auf den Elbdeich bei Garsedow in der Nähe von Wittenberge und zeigt auf eine ausgetrocknete Stelle, wie es sie aktuell vielerorts entlang der Elbe in der Prignitz gibt: "Das Gras wächst hier nicht, es kommen immer mehr Trockengräser und es ist sehr schwer, die Grasnarbe geschlossen zu halten."

Der Grund für die Sorgen: Es ist in diesem Frühjahr viel zu trocken. Seit Wochen schwankt der Pegel in Wittenberge um die 1,80 Meter. Die Wittenberger Außenstelle des Landesumweltamtes erfasst die Pegelstände selbst seit 50 Jahren. Lysann Jacob zeigt die Entwicklung und sagt, dass zu dieser Jahreszeit eigentlich doppelt so viel Wasser in der Elbe sein müsste: "In den letzten 50 Jahren war die Elbe nur zweimal zu dieser Zeit so niedrig wie jetzt. Das macht uns schon ein bisschen Angst."

Hinzu kommt: Auch das sonst übliche Winter- und Frühlingshochwasser ist in diesem Jahr ausgeblieben. Es sorgt eigentlich dafür, dass Wasser in die Deiche kommt und dort gespeichert werden kann. "Wir sehen an der Grasnarbe schon jetzt, dass kein Wasser mehr da ist", fügt Jacob hinzu.