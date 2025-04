Verwundert Berlin Donnerstag, 24.04.2025 | 14:52 Uhr

"Ältere Fahrzeuge seien pannenanfälliger, zudem hätten Studien gezeigt, dass sie häufiger in Unfälle verwickelt seien..." Was auch daran liegt, dass ältere, weil billigere Fahrzeuge öfter von Fahranfängern gefahren werden. Diese haben natürlich ein höheres Risikoprofil. Das heißt nicht, dass das Mehr an Unfällen technisch bedingt wäre.



"...und einen höheren Anteil an Fahrzeugen mit hohem Schadstoffausstoß hätten, so die Brüsseler Behörde weiter." Und was ändert sich dabei, wenn diese Fahrzeuge jährlich zum TÜV müssen? Es geht doch offensichtlich darum, das Fahren älterer Fahrzeuge teurer zu machen. Dass man damit vor allem ärmere Menschen von der individuellen Mobilität ausschließt, scheint gewollt zu sein. Die Wohlhabenderen werden das Mehr an Kosten einfach zahlen.