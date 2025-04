Eine Frau hat in Berlin-Westend mit ihrem Auto ein Kind angefahren und mitgeschleift. Der vierjährige Junge kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Zu dem Unfall kam es am Donnerstag an einem Zebrastreifen in der Reichsstraße. Die 67-jährige Fahrerin vernahm nach eigener Aussage einen lauten Knall. Kurz danach hielt sie an und stellte fest, dass sich ein Kind samt Fahrrad unter ihrem Auto befand.

Passanten sowie die Mutter des Kindes befreiten den Vierjährigen. Die Mutter soll sich beim Unfall wenige Meter hinter ihrem Sohn befunden haben. Die Polizei ermittelt nun zum Unfallhergang.