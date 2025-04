Die Schauspielerin Urte Blankenstein, die jahrzehntelang die aus dem DDR-Fernsehen bekannte Kultfigur Puppendoktor Pille verkörperte, ist tot. Blankenstein starb nach kurzer schwerer Krankheit mit 81 Jahren in Berlin, wie die Zeitschrift "Superillu" am Montag unter Berufung auf ihren Sohn berichtete.

Noch bis zuletzt trat Blankenstein, die in Berlin lebte, dem Bericht zufolge als Puppendoktor Pille auf Bühnen und in Altersheimen auf.

Die Figur der "Frau Puppendoktor Pille mit der großen runden Brille", die sie von 1968 bis 1988 im DDR-"Sandmännchen" spielte, war Blankensteins berühmteste Rolle. Einmal in der Woche berichtete sie im Abendgruß des Sandmännchens aus der (fiktiven) Sprechstunde mit Kummerkasten und vermittelte zwischen der Puppen-, Kinder- und Erwachsenenwelt.

Ziemlich genau 26 Jahre lang erschien "Frau Puppendoktor Pille mit der großen, klugen Brille" auf den Fernsehbildschirmen der DDR. In mehr als 400 Episoden gab sie so ihre Ratschläge an die Kleinsten weiter. Sämtliche Episoden wurden von der Kinderbuch-Autorin Susanne Dancker verfasst, die "Pille" selbst wurde neben Urte Blankenstein noch von zwei weiteren Darstellerinnen verkörpert: Helga Labudda und Angela Brunner.